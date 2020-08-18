ВОЗ призвал все страны присоединится к программе по вакцине от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны присоединиться к международному механизму COVAX, который призван обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве сообщил, что он направил письмо всем странам, в котором содержится такая просьба, передает ТАСС.

«Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения [вакцинами] и противодействия рискам. Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX», – сказал он.

Также гендиректор ВОЗ считает, что новый тип коронавируса, представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения.

«Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались», – сказал Гебрейесус.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, Россия что находится в тесном контакте с ВОЗ по вопросу распространения и применения российской вакцины против коронавируса, к ней уже проявили интерес более 20 стран.

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Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.