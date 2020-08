В средстве от насекомых нашли способный убить COVID-19 компонент Астрономы раскритиковали спутниковую программу Маска 26 августа 2020, 21:10 Текст: Ксения Панькова

Сотни астрономов Американского астрономического общества пришли к выводу, что запуск на околоземную орбиту более 30 тыс. спутников предпринимателя Илона Маска ограничит число научных открытий в области астрономии, пишет The Independent. Несколько сотен астрономов предупредили, что глобальные спутниковые системы, такие как Starlink предпринимателя Илона Маска, могут нанести серьезный вред крупным открытиям в области астрономии и научному прогрессу. Лучшим выходом из положения специалисты назвали отказ от запуска спутников, передает RT. Более 250 астрономов Американского астрономического общества пытались лучше понять последствия запуска в космос крупных спутниковых группировок. Специалисты считают, что яркие спутники коренным образом изменят оптическую и инфракрасную астрономию. Кроме того, эксперты опасаются, что это также повлияет на то, каким ученые видят ночное небо. «Одна только система Starlink может примерно удвоить количество движущихся космических объектов, которые можно заметить невооруженным взглядом вечерами», – сказано в докладе экспертов. The Independent напоминает, что SpaceX не первый раз обвиняют в нарушении видимости ночного неба увеличивающейся сетью спутников Starlink, которых в настоящее время в космосе насчитывается около 500 штук. Как отмечается, Американское астрономическое общество сотрудничает со SpaceX в разработке различных методов решения проблемы. По словам профессора Калифорнийского университета Тони Тайсона, одной из стратегий, обсуждавшихся с компанией, является затемнение спутников Starlink в 10 раз, для того чтобы они не оставляли ярких следов за собой. «Однако, даже если это сработает, сами спутниковые следы будут явно присутствовать в данных, что осложнит их анализ и ограничит открытия», – приводит The Independent слова Тайсона. Компания Маска SpaceX планирует запустить на околоземную орбиту более 30 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет жителей практически любой точки планеты. Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter таймлапс–видео, на котором запечатлел северное сияние и пять светящихся летающих объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин предположил, что запечатленные Вагнером объекты, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX.

