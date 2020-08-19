Космонавт запечатлел пять странных объектов над Землей

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов, они были запечатлены на таймлапсе, который космонавт опубликовал в соцсетях.

«Космические гости, или как я снимал новый таймлапс. [На видео запечатлен] пик северного сияния, проходящий над Антарктикой по долготе Австралии. Но на видео вы увидите не только северное сияние. На 9-15 секундах появляются пять объектов, которые летят на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы думаете, что это такое? Метеоры, спутники или...?», – написал в своем Twitter космонавт.

В одном из постов он опубликовал соответствующий таймлапс. Вагнер отметил, что информация об объекте доведена до руководства Роскосмоса, материалы были направлены в ЦНИИМАш и Институт космических исследований РАН для дальнейшего анализа.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

В августе Пентагон сообщил о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США».