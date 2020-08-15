Трамп издал новый указ против TikTok Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО 15 августа 2020, 04:59 Текст: Антон Антонов

Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Решение о создании группы принято 4 августа. Ведомство хочет «улучшить понимание относительно природы и происхождения» НЛО, передает РИА «Новости». Указывается, что миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США». Напомним, курировать данное направление работы будет замглавы Пентагона Дэвид Норквист. Раньше НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

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