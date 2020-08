Рядом с Солнечной системой нашли почти сто коричневых карликов НАСА обнаружило гигантскую аномалию над Землей Ученые объяснили появление НЛО на видео с МКС 19 августа 2020, 19:20

Фото: SpaceX/Global Look Press

Текст: Евгения Шинковская

НЛО, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX, заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона Маска. <…> Потому что Маск запустил, по-моему, два дня назад очередную компанию этих спутников – 66 штук. Они пока вместе летают, потом разбегутся», – сказал Сурдин, передает Daily Storm. В свою очередь ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт предположил, что неопознанные объекты могут быть отблесками иллюминатора, сообщает ТАСС. Версия со спутниками Маска, по мнению Эйсмонта, также очень вероятна. «То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света – Солнца. Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру», – подчеркнул Эйсмонт. Ученый добавил, что перемещение пяти объектов в кадре в таком случае – это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение. В настоящий момент видеозапись, на которой запечатлена группа из пяти неопознанных летающих объектов, передана специалистам Роскосмоса для оценки. Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020 Ранее российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter таймлапс–видео, на котором запечатлел северное сияние и пять светящихся летающих объектов. Вагнер отметил, что информация о них доведена до руководства Роскосмоса, материалы были направлены в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для дальнейшего анализа.

