Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура по поручению президента России Владимира Путина начала проверку приватизации Башкирской содовой компании, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли – Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», – сообщил ТАСС представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Напомним, в четверг Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании, в частности выяснить – каким образом доля государства в компании была размыта и снижена ниже контрольной.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по поручению главы республики создало юридическую группу, которая изучает документы приватизации Башкирской содовой компании.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане, где должна была начаться разработка сырья для производства соды. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.