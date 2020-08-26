Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратился к министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею на русском языке и на «ты».

«Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения <...> Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно», – написал Линкявичюс в Twitter.

Также дипломат напомнил Макею, что против Минска уже вводили санкции, однако многие из них были отозваны решением ЕС.

По его мнению, руководство Белоруссии собственноручно разрушило надежды на диалог с Евросоюзом и призвал к проведению новых выборов, которые и будут условием добрососедских отношений.

При этом чиновник не уточнил, по какому именно вопросу ведется переписка и на какие именно реплики своего белорусского коллеги он отвечает. Также не указывается, будет ли этот ответ направлен официально или он уже отправлен в Белоруссию.

Мой ответ Владимиру Макею pic.twitter.com/86JBga47zg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 26, 2020

Ранее высокопоставленный источник ЕС сообщил, что Евросоюз намерен ввести адресные санкции против лиц, которые ответственны либо за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии, либо за репрессии против граждан после них.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

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