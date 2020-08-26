Новый российский броневик для зенитчиков показали на «Армии-2020»

Российский бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», оснащенный переносными зенитными ракетными комплексами, впервые представили публике на форуме «Армия-2020».

«Тайфун-ПВО» вооружен переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» или «Игла», а также 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд».

Как следует из описания новинки, броневик с колесной формулой 4 на 4 весит 14 тонн. Двигатель мощностью 350 лошадиных сил позволяет семиметровому автомобилю разгоняться до 100 километров в час, передает РИА «Новости». Экипаж из пяти человек может преодолеть до 1,2 тыс. километров без дозаправки.

Ранее эксперт назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020».

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