Джонсон опроверг слухи об отставке из-за проблем со здоровьем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Джонсон посетил Норт-Девон, где назвал слухи о своей возможной отставке «абсолютной чушью», пишет Devon Live.

Премьер заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, поскольку похудел на девять килограммов. Он отметил, что по его меркам это заметный результат.

Напомним, СМИ со ссылкой на знакомых тестя премьера Доминика Каммингса сообщали, что Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.

В мае Джонсон рассказал о существовании планов на случай его смерти.