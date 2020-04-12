Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, однако пока не приступает к работе, говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьера.

«Премьер-министр был выписан из больницы, и продолжает выздоравливать в Чекерс. По совету врачей, премьер не вернется немедленно к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице St Thomas Hospital за потрясающую заботу о нем. Все его мысли с теми, кого коснулась эта болезнь», – передает заявление канцелярии РИА «Новости».

В четверг его перевели из реанимации в обычную палату.

Эксперты отмечают, что Джонсон недооценил угрозу коронавируса, из-за чего тяжело заболел. Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус оставил Британию без лидера.