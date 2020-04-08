Коронавирус оставил Британию без лидера

Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера?

Джонсон стал первым из мировых лидеров, серьезно пораженных коронавирусом – до этого были сообщения только о болезни принца Монако, но Альберт Второй быстро излечился. Уходили в самоизоляцию Ангела Меркель и Джастин Трюдо, но у них заражения не выявлено. Джонсону же диагноз был поставлен почти две недели назад, и он находился в самоизоляции под наблюдением врачей.

Кашель и высокая температура не проходили, и в выходные его доставили в больницу. Позже было решено перевести его в палату интенсивной терапии – на тот случай, если понадобится искусственная вентиляция легких. Но сейчас Джонсон обходится без нее – ему достаточно кислородной маски, да и то не постоянно:

«Премьер-министр всю ночь находился в стабильном состоянии, у него хорошее настроение. Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны», сообщает официальный бюллетень британского правительства.

Дональд Трамп и Владимир Путин, как и многие другие, пожелали Джонсону скорейшего выздоровления. Президент России выразил ему «свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент»: «Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления».

А американский президент не только заявил, что он надеется и уверен, что с Джонсоном, «сильным и хорошим человеком», все будет в порядке, но и сообщил, что попросил «ведущие компании», располагающие возможностями «сложного лечения» помочь Джонсону: «Мы связались со всеми докторами Бориса, посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать. Мы работаем с Лондоном в том, что касается Бориса».

Ухудшение состояния Джонсона далеко не критическое. Кроме того, ему всего 55 лет, так что делать пессимистические прогнозы не стоит.

К тому же его невеста Керри Саймондс, которая до этого неделю провела в постели с основными симптомами коронавируса, сейчас чувствует себя лучше. Кстати, Саймонд беременна – пара ждет ребенка летом.

Но свои полномочия (не юридически, а практически) на время болезни Джонсон все-таки передал. При этом он сам выбрал того, кто заменит его, так как в Британии не прописан порядок старшинства при исполнении обязанностей премьера. Джонсон оставил на хозяйстве министра иностранных дел Доминика Рааба – а если и он выйдет из строя, то придет черед канцлера казначейства (министра финансов) Риши Сунака.

А пресса уже прикидывает варианты продолжения цепочки. Сначала ближайший соратник Джонсона министр без портфеля Майкл Гоув, который уже отправился на самоизоляцию (после того, как заболел один из членов его семьи), а потом и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Последний выгодно отличается от коллег тем, что уже переболел коронавирусом.

Понятно, что британское правительство будет функционировать в любом случае, даже перейдя на режим видео-конференций. Но насколько в целом пандемия коронавируса способна повлиять на управление государствами, если удар пришелся уже по одной из ядерных держав?

На самом деле никаких серьезных последствий для управления не произойдет. Понятно, что какое-то время все руководители будут соблюдать режим особой предосторожности и повышенных мер санитарной безопасности, кто-то уйдет на самоизоляцию, кто-то сядет на карантин, кто-то еще, наверняка, попадет в больницу. Под особой угрозой престарелые и не очень здоровые лидеры (как, например, 84-летний саудовский король Салман). Но в отношении них и в обычное время предпринимаются повышенные меры безопасности, сейчас же эпидемологический контроль станет и вовсе сверхжестким.

Даже если пандемия затянется, режим работы мировых лидеров изменится лишь так, как это уже произошло – меньше личных контактов с подчиненными (и проверка допущенных), больше видео-конференций как внутри страны, так и с иностранными коллегами. Да, личные встречи между лидерами пока что практически исключены, но спустя несколько недель все вернется на круги своя.

Самое время вспомнить, что для руководства страной и ее внешней политикой вовсе не обязательно быть здоровым и мобильным. Есть масса примеров – и не только в далекой истории – когда физически очень нездоровые люди жесткой рукой руководили своими странами. Не маленькими государствами, а великими империями.

Сидевший в инвалидной коляске Франклин Рузвельт возглавлял США 12 лет, в том числе и военных. Но он, правда, летал на другие континенты для встреч с союзниками – а Мао Цзэдун вообще не выезжал из страны последние почти двадцать лет своего правления, а в 70-е годы был уже в очень неважной физической форме (умер он в 1976). Однако это не мешало ему проводить эпохальные геополитические маневры – как это было с визитом Никсона в 1971 году. Леонид Брежнев последние несколько лет боролся с разными болезнями, но при этом его сознание и разум были в куда лучшем состоянии, чем его физическая форма.

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Больничная палата, конечно, не лучшее место для руководства. Хотя у всех получается по-разному: кто-то и из нее продолжает проводить реформы, кто-то просто держит всех в страхе, а кто-то превращается в марионетку в чужих руках.

Юрий Андропов руководил СССР из больницы всего несколько месяцев – пока болезнь не оборвала его жизнь. А полупарализованный президент Алжира Бутефлика правил из инвалидного кресла много лет – пока очередная попытка переизбрания не привела к волнениям в стране и вынужденному уходу в отставку. Нередки и ситуации, когда больной лидер лишь формально руководит страной – как в случае с правителем Объединенных Арабских Эмиратов принцем Халифой аль Нахайяном. Президента ОАЭ шесть лет назад разбил инсульт, и с тех пор руководство страной по сути перешло в руки его брата и заместителя по должности главкома принца Мухаммеда.

Но это восточная практика, а на Западе сейчас из палаты долго не поруководишь. Если ты, конечно, не Уинстон Черчилль – в 50-е годы он возглавлял правительство будучи далеко не самым здоровым 80-летним человеком. Впрочем, Черчилль любил не больницы, а виски и сигары – и умер 90-летним.