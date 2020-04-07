Путин направил телеграму заболевшему коронавирусом Джонсону

Президент России Владимир Путин направил телеграмму британскому премьеру Борису Джонсону, заболевшему коронавирусом.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», – приводится на сайте Кремля цитата из телеграммы Путина.

Российский лидер пожелал британскому премьеру скорейшего и полного выздоровления.

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

В Москве опровергли сообщения о том, что якобы Лондон обращался за помощью к России в лечении премьер-министра Бориса Джонсона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД