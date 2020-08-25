Второй член совета оппозиции Белоруссии арестована на 10 суток

Заводской суд Минска назначил 10 суток ареста члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой. Защита намерена решение суда, сообщили в пресс-службе совета.

«Суд назначил [Ковальковой] 10 суток ареста», – цитирует ТАСС пресс-службу.

В совете добавили, что «защита не согласна с таким решением и в 5-дневный срок подаст жалобу на него».

Суд Минска также назначил 10 суток ареста члену Координационного совета оппозиции, лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому за организацию несанкционированной акции.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской 14 августа заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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