В Белоруссии задержали двух членов президиума координационного совета оппозиции

Исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

«Да», – передает РИА «Новости» ответ Раднянкова на соответствующий вопрос.

На странице Ковальковой в Facebook сообщается, что ее и Ковалькова задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга: «Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком». Уточняется, что задержание произошло возле проходной Минского тракторного завода (МТЗ).

Руководство организации уже заявило, что задержанным членам президиума координационного совета белорусской оппозиции будет оказана максимальная правовая помощь. Павел Латушко отметил, что преследование членов президиума координационного совета белорусской оппозиции «ограничивает возможности диалога с властью».

«Действие правоохранительных органов в отношении членов координационного совета, а также факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием координационного совета будут ограничивать возможности самого совета и диалога (с властью)», – сказал Латушко.

Также стало известно, что на допрос в Следственный комитет Белоруссии вызвали члена президиума координационного совета оппозиции Власову.

Тем временем пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич подтвердила, что Ковалькова и Дылевский задержаны в Минске, против них начат административный процесс.

«Действительно, они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса», – сказала Ганусевич. Она не уточнила, о каком правонарушении идет речь, и статью административного кодекса, по которой начато дело.

Напомним, в четверг член президиума координационного совета оппозиции в Белоруссии Максим Знак был вызван в Следственный комитет страны для дачи пояснений.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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