Ефремов повторно заявил, что находился на пассажирском месте в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в суде настаивает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент аварии.

«В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье», – цитирует ТАСС ходатайство Ефремова во время заседания.

Актер попросил суд дать еще пять дней для поиска нового адвоката и за это время провести биологическую экспертизу по делу.

В пятницу Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Накануне Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что отказаться от его услуг – это законное право актера. В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».

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