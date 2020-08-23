Врачи поддержали подвергшихся травле из-за Навального коллег из Омска

Взгляд
23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей

Уличные торговцы стали одним из главных каналов распространения коронавируса Sergi Rugrand/Keystone Press Agency/Global Look Press
В то время, как в России ситуация с коронавирусом в какой-то степени стала легче, некоторые другие страны все больше погружаются в пучину кризиса – и чисто медицинского, и экономического. Речь идет не только о крупных государствах типа США или Индии. Главную трагедию с коронавирусом сейчас переживает Перу. Как такое произошло? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Врачи поддержали подвергшихся травле из-за Навального коллег из Омска

       23 августа 2020, 18:03
    Фото: Andrew Lubimov/АР/ТАСС
    Текст: Игорь Кравченко

    «Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестер – они достойно справились со своей задачей», – заявил главврач центральной больницы Переславля-Залесского Ярославской области Кирилл Харчиков. Так он отреагировал на волну обвинений в адрес омских реаниматологов, которые якобы оказали недостаточную помощь Алексею Навальному.

    «Новостная лента последних дней забита информацией о состоянии здоровья Алексея Навального. Я желаю ему скорейшего выздоровления и сил для дальнейшей реабилитации. Однако хочется сказать несколько слов в поддержку омских врачей. Не понаслышке знаю как тяжело работать в условиях постоянного прессинга, с одной стороны это мобилизирует тебя, с другой деморализует, отвлекаясь на бесконечные комментарии, ответы, можно допустить ошибку, а в нашей профессии ошибка может стоить жизни пациента», – написал в Facebook Кирилл Харчиков, главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Переславля-Залесского Ярославской области.

    Напомним, блогера Алексея Навального, который ранее был госпитализирован в коматозном состоянии в токсикореанимацию одной из больниц Омска,  в воскресенье утром вывезли медицинским бортом и доставили в Германию для проведения курса лечения в берлинской клинике «Шарите».  Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, сторонники блогера развернули кампанию критики омской больницы за якобы «затягивание» в постановке диагноза и назначении лечения Навальному. Кроме того, московский реаниматолог Борис Теплых, который экстренно прилетел в Омск, констатировал в Facebook: окружение семьи Навального «разыгрывало информационную вакханалию». 

    «Когда в медицинское учреждение попадает «особенный пациент», а такие случаи происходят очень часто, и неважно родственник это высокопоставленного чиновника, депутат от оппозиции или другая важная персона, - начинаются звонки, сообщения, визиты, телеграммы, – в свою очередь отметил Харчиков. – Хорошо ли от этого всего броуновского движения пациенту? Точно нет. Теперь представьте себя на месте моих коллег врачей из Омска! Тот хаос, который породили сторонники Алексея Навального, не выдерживает никакой критики».

    «Да, состояние угрожаемое жизни, да важная персона, но – стоп –, зачем записывать уважаемых специалистов в агентов спецслужб?», – задался вопросом врач из Ярославской области. По его мнению, Больница скорой медпомощи (БСМП) №1 Омска, куда доставили Навального – «достаточно рядовая региональная больница, не научно-исследовательский институт».

    «Там работают обычные врачи, медсестры и санитарки, они каждый день исполняют свои должностные обязанности, – подчеркнул Харчиков. – Больше чем уверен, для них поступивший ранним утром четверга, Алексей Навальный – в первую очередь, пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием четкого анамнеза жизни и болезни».

    Врач отметил – если не вдаваться в подробности начала различного рода заболеваний, «в том числе возникающих в результате нарушения обмена веществ, но такое всегда неожиданность для самих пациентов и их родственников». «Для определения тактики ведения таких больных требуется время и спокойная обстановка – то чего не хватало специалистам БСМП №1 города Омска, – заметил Харчиков, и добавил:  Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестер – они достойно справились со своей задачей. В конечном итоге, то, что пациент жив и стабилен, заслуга именно их».

    Такого же мнения придерживает главный врач столичной ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко, который написал у себя в Facebook: «Находясь в отпуске, посвятил чуть больше времени новостям. Это я о том, что происходит в последние дни. Не буду давать оценку всему произошедшему, скажу лишь одно. Человеческий организм вещь хрупкая и очень индивидуальная, и именно поэтому важно учитывать все нюансы, прежде чем принимать какие-то решения. Особенно, с учетом тяжести состояния, вызванного неизвестными причинами. На все требуется время. На диагностику, исследования, постановку диагноза. В некоторых случаях спешка может оказаться фатальной. Да что говорить, я знаю, как работают коллеги, я знаю, что для них спасти пациента – дело чести, иначе быть не может. И я понимаю родственников, их тревогу, волнение и отчаяние, когда близкий человек находится в критической ситуации, а наша помощь зачастую заключается в том, чтобы не дать пациенту пересечь черту, из-за которой уже не возвращаются. Это огромный труд. Ответственный, кропотливый, порой неблагодарный. Да и не в благодарности дело. Главное, мы свой выбор сделали и пойдем с ним до конца. У каждого своя работа. Кто-то делает хайп на «горячей» теме, а кто-то молча закатывается рукава и спасает жизни».

    Напомним, что по итогам пребывания Навального в омской больнице, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому пациента – а именно инфаркт, инсульт, и заражение вирусом COVID-19. В руководстве БСМП сообщили, что ядов в организме Навального не обнаружено – три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

    Как предположила в комментарии газете ВЗГЛЯД главный терапевт минздрава России по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан, к симптомам, похожим на те, что отмечались у Навального, могла привести неправильная диета.  В Сети появилась версия, что блогер пытался похудеть и придерживался диеты. Якобы именно это могло подорвать здоровье Навального и привести к коме из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови – гипогликемии.


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