Врачи поддержали подвергшихся травле из-за Навального коллег из Омска

«Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестер – они достойно справились со своей задачей», – заявил главврач центральной больницы Переславля-Залесского Ярославской области Кирилл Харчиков. Так он отреагировал на волну обвинений в адрес омских реаниматологов, которые якобы оказали недостаточную помощь Алексею Навальному.

«Новостная лента последних дней забита информацией о состоянии здоровья Алексея Навального. Я желаю ему скорейшего выздоровления и сил для дальнейшей реабилитации. Однако хочется сказать несколько слов в поддержку омских врачей. Не понаслышке знаю как тяжело работать в условиях постоянного прессинга, с одной стороны это мобилизирует тебя, с другой деморализует, отвлекаясь на бесконечные комментарии, ответы, можно допустить ошибку, а в нашей профессии ошибка может стоить жизни пациента», – написал в Facebook Кирилл Харчиков, главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Переславля-Залесского Ярославской области.

Напомним, блогера Алексея Навального, который ранее был госпитализирован в коматозном состоянии в токсикореанимацию одной из больниц Омска, в воскресенье утром вывезли медицинским бортом и доставили в Германию для проведения курса лечения в берлинской клинике «Шарите». Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, сторонники блогера развернули кампанию критики омской больницы за якобы «затягивание» в постановке диагноза и назначении лечения Навальному. Кроме того, московский реаниматолог Борис Теплых, который экстренно прилетел в Омск, констатировал в Facebook: окружение семьи Навального «разыгрывало информационную вакханалию».

«Когда в медицинское учреждение попадает «особенный пациент», а такие случаи происходят очень часто, и неважно родственник это высокопоставленного чиновника, депутат от оппозиции или другая важная персона, - начинаются звонки, сообщения, визиты, телеграммы, – в свою очередь отметил Харчиков. – Хорошо ли от этого всего броуновского движения пациенту? Точно нет. Теперь представьте себя на месте моих коллег врачей из Омска! Тот хаос, который породили сторонники Алексея Навального, не выдерживает никакой критики».

«Да, состояние угрожаемое жизни, да важная персона, но – стоп –, зачем записывать уважаемых специалистов в агентов спецслужб?», – задался вопросом врач из Ярославской области. По его мнению, Больница скорой медпомощи (БСМП) №1 Омска, куда доставили Навального – «достаточно рядовая региональная больница, не научно-исследовательский институт».

«Там работают обычные врачи, медсестры и санитарки, они каждый день исполняют свои должностные обязанности, – подчеркнул Харчиков. – Больше чем уверен, для них поступивший ранним утром четверга, Алексей Навальный – в первую очередь, пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием четкого анамнеза жизни и болезни».

Врач отметил – если не вдаваться в подробности начала различного рода заболеваний, «в том числе возникающих в результате нарушения обмена веществ, но такое всегда неожиданность для самих пациентов и их родственников». «Для определения тактики ведения таких больных требуется время и спокойная обстановка – то чего не хватало специалистам БСМП №1 города Омска, – заметил Харчиков, и добавил: Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестер – они достойно справились со своей задачей. В конечном итоге, то, что пациент жив и стабилен, заслуга именно их».

Такого же мнения придерживает главный врач столичной ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко, который написал у себя в Facebook: «Находясь в отпуске, посвятил чуть больше времени новостям. Это я о том, что происходит в последние дни. Не буду давать оценку всему произошедшему, скажу лишь одно. Человеческий организм вещь хрупкая и очень индивидуальная, и именно поэтому важно учитывать все нюансы, прежде чем принимать какие-то решения. Особенно, с учетом тяжести состояния, вызванного неизвестными причинами. На все требуется время. На диагностику, исследования, постановку диагноза. В некоторых случаях спешка может оказаться фатальной. Да что говорить, я знаю, как работают коллеги, я знаю, что для них спасти пациента – дело чести, иначе быть не может. И я понимаю родственников, их тревогу, волнение и отчаяние, когда близкий человек находится в критической ситуации, а наша помощь зачастую заключается в том, чтобы не дать пациенту пересечь черту, из-за которой уже не возвращаются. Это огромный труд. Ответственный, кропотливый, порой неблагодарный. Да и не в благодарности дело. Главное, мы свой выбор сделали и пойдем с ним до конца. У каждого своя работа. Кто-то делает хайп на «горячей» теме, а кто-то молча закатывается рукава и спасает жизни».

Напомним, что по итогам пребывания Навального в омской больнице, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому пациента – а именно инфаркт, инсульт, и заражение вирусом COVID-19. В руководстве БСМП сообщили, что ядов в организме Навального не обнаружено – три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

Как предположила в комментарии газете ВЗГЛЯД главный терапевт минздрава России по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан, к симптомам, похожим на те, что отмечались у Навального, могла привести неправильная диета. В Сети появилась версия, что блогер пытался похудеть и придерживался диеты. Якобы именно это могло подорвать здоровье Навального и привести к коме из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови – гипогликемии.