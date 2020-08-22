Главный храм Вооруженных сил в Подмосковье подсветили в цвета флага России

Стены главного храма ВС РФ в Подмосковье в честь Дня Государственного флага России подсветили в цвета российского триколора, сообщили в Минобороны.

«В 20.30 стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В военном ведомстве напомнили, что исторически красный цвет на полотнище означал державность, синий – иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия, и белый – свободу и независимость.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица во время посещения комплекса сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством Леонардо да Винчи.

22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.