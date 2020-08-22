Волонтеры развернули триколор на дне Черного моря

На дне Черного моря волонтеры из Анапы ко дню государственного флага России развернули российский триколор.

В ходе акции двое волонтеров в легком водолазном снаряжении провели погружение на дно Черного моря, где развернули государственный флаг Российской Федерации в поддержку праздника, передает Regnum.

Делая невозможное, ученые, космонавты, спортсмены и волонтеры водружают флаг России в самых необычных местах нашей планеты и ставят невероятные рекорды.

Для исследователя Артура Чилингарова одно из таких открытий могло стать последним. Но впервые в истории погрузиться на дно Северного Ледовитого океана было важнее всего.

Шестой год подряд альпинисты поднимают российский флаг на самые высокие горные вершины Крымского полуострова.

В Самаре решили развернуть на набережной самый длинный триколор. И сразу же попали в книгу рекордов страны.

Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.