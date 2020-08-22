В России за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах, общее число выявленных случаев составило 951 897, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 147 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 пациентов.

В Москве за последние сутки выявили 687 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 183, в Московской области – 161.

Накануне в России было выявлено 4870 новых случаев коронавируса, таким образом за сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 51.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.