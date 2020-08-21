В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4870 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 946 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4870 заболевших в 85 регионах, из них 1292 случая (26,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 690, Санкт-Петербурге – 181, Московской области – 151.

За весь период в России зарегистрировано более 946 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 90 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 тыс. 189 человек.

Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5817 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 761 тыс. 330 человек.

Накануне, 20 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4785. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 85.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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