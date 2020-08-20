В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4785 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 942 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4785 заболевших в 83 регионах, из них 1113 случаев (23,3%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 688, Санкт-Петербурге – 160, Московской области – 157.

За весь период в России зарегистрировано более 942 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 тыс. 99 человек.

Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 6090 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 755 тыс. 513 человек.

Накануне, 19 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4828. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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