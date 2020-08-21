В РПЦ не исключили пересмотра отношения к ЭКО

Русская православная церковь (РПЦ) разрабатывает проект документа, отражающий общецерковную позицию по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с учетом последних достижений, заявил ассистент кафедры гуманитарных наук Первого МГМУ имени Сеченова, священник Роман Тарабрин.

«С появлением новых методик ЭКО позиция Русской православной церкви относительно этого метода лечения бесплодия в настоящее время пересматривается. В «Основах социальной концепции» отношение к ЭКО выражено двусмысленно: с одной стороны, все методы лечения бесплодия, несогласные с замыслом Творца, отвергаются, с другой – запрещаются только те, которые связаны с получением «избыточных» эмбрионов», – цитирует РИА «Новости» священника.

По его словам, сейчас в Межсоборном присутствии РПЦ разрабатывается проект документа, отражающий отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений, когда появилась возможность не уничтожать так называемые лишние эмбрионы. Текст готовит комиссия по богословию и богословскому образованию, ранее в общецерковной аспирантуре и докторантуре уже состоялось его церковно-общественное обсуждение с участием представителей научного, в том числе медицинского, сообщества.

«Этот проект в скором времени будет опубликован на официальном портале Московского патриархата для дискуссии внутри самой Церкви. Каждый верующий, будь то священнослужитель или мирянин, сможет оставить комментарий на этот документ. Согласно регламенту дискуссии, эти отзывы изучаются и выносятся на обсуждение Архиерейского собора», – сказал Тарабрин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в январе заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в Основах социальной концепции Русской православной церкви ради деторождения.

В РПЦ в ответ заявили, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья. Также в РПЦ утверждают, что суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь.