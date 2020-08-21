Рубль снизился к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 21 августа 2020, 10:11 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,66% и достиг отметки 3013,4 пункта, индекс РТС увеличился на 1,1%, до 1286,6 пункта, передает ТАСС. По данным на 10.06 индексы демонстрировали усиление положительной динамики. Индекс Мосбиржи рос уже на 1%, до 3023,44 пункта, РТС – на 1,4%, до 1290,23 пункта.

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