Певицу Валентину Легкоступову кремировали в Москве

Тело певицы Валентины Легкоступовой кремировали в Москве, сообщила подруга артистки певица Наталья Штурм.

«Валентину кремировали», – цитирует РИА «Новости» Штурм.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.

Артистка скончалась 14 августа.