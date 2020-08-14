Умерла Валентина Легкоступова

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Аннет Бриль сообщила, что ее мать скончалась в пятницу, 14 августа.

«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», – сообщила Бриль в своем Instagram.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.

После госпитализации артистки полиция начала проверку, однако позднее прокуратура приняла решение о передаче материалов в СК. В то же время источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что певица действительно получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал. Он также отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы Легкоступова с мужем не один день употребляли спиртное.

Российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Валентина Легкоступова родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как «Ягода-малина», «Я улыбаюсь», «Двое» и многих других.