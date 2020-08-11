Стало известно о задержании супруга Легкоступовой

Супруга певицы Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова задержали полицейские, утверждают СМИ.

Правоохранители начали розыск Фирсова после того, как стало известно, что Легкоступова была госпитализирована, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что у артистки диагностирован сильный ушиб головного мозга.

Ранее сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали.

Супруг артистки отмечал, что на данный момент здоровью артистки ничего не угрожает, а в СМИ распространяются ложные слухи о том, что певица впала в кому.

Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.