Яхту «Дома-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей

Команду шоу «Дом-2» на Сейшелах обокрали на 30 млн рублей, кража произошла на яхте проекта, где хранилась дорогая посуда.

Часть участников шоу не могут покинуть острова из-за коронавирусной пандемии, команда начала снимать новую программу на яхте, пишет StarHit. Несколько недель назад на площадку пробрались воры.

«Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны», – сказал участник проекта.

Он отметил, что воры открыли потолки судна и украли с яхты видеокамеры, каждая из которых стоит 700 тыс. рублей, всего забрали 40 таких устройств.

«Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 млн», – сказал собеседник издания.

Весной в Москве начался снос павильонов для съемок передачи «Дом-2». В этом месте планируется проложить дорогу Марьино – Саларьево.