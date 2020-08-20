Генпрокурор Белоруссии сообщил о выходе ряда членов из координационного совета оппозиции

Ряд членов координационного совета белорусской оппозиции покинули его состав из-за незаконности действия этого органа. Соответствующее видеозаявление генпрокурора страны Александра Конюка распространило надзорное ведомство.

«Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из состава координационного совета и не согласны с его целями», – передает ТАСС слова Конюка.

Между тем на возбуждение дела отреагировали в президиуме координационного совета оппозиции Белоруссии, заявив, что не угрожают нацбезопасности страны

«Нет, конечно не согласны. Какая угроза нацбезопасности? Этого не может быть. (Координационный – прим. ВЗГЛЯД.) совет, по сути своей – это служба медиации. Какая угроза нацбезопасности может быть? Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания», – цитирует РИА «Новости» члена президиума Сергея Дылевского.

На вопрос, боится ли он проблем с правоохранительными органами, Дылевский признался: «Вообще да, конечно, опасаюсь».

Ранее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в связи с созданием координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия». Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.