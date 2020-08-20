Доля нефтегазовых доходов составила менее трети бюджета России

В первом полугодии 2020 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета составила 29,3%; по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля снизилась на 13,9 п.п., следует из доклада Счетной палаты.

«Существенно изменилась структура доходов. Из 9,09 трлн руб. за январь–июнь 2020 года нефтегазовые доходы составили только 2,66 трлн руб. ...сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,46 трлн руб.», – пишет «Коммерсант».

Наиболее существенное уменьшение нефтегазовых доходов зафиксировано по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья (на 1,13 трлн руб., или на 36,4%) и по вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти (на 0,61 трлн руб., или на 53,6%).

Как отмечается в докладе, на снижение нефтегазовых доходов повлияли уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть, газ, снижение средней цены на нефть, снижение объемов экспорта природного газа, вызванное как погодными условиями, так и спадом экономической активности в Европе.

Напомним, в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2020 году в российском бюджете зафиксированы нарушения на 50 млрд рублей.