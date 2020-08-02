Захарова предложила Киеву провести внутриукраинский саммит по Донбассу

Возможно, пришло время созвать внутриукраинский саммит, на котором все стороны смогут разобрать минские соглашения, предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что он не понимает суть закона об особом статусе Донбасса.

«Собраться вчетвером – Кравчук, (бывший председатель контактной группы Украины Леонид) Кучма, (бывший президент Петр) Порошенко, (президент Украины Владимир) Зеленский и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?», – написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что диалог получится конструктивным, однако сторонам придется обойтись «без вояжа в Париж».

Напомним, Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

В тот же день Россия заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений.

Кроме того, Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной рады постановления о проведении 25 октября на Украине местных выборов.