Экс-сотрудник ФБР признался в фальсификации документов о «сговоре Трампа с Россией»

Бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит в федеральном суде признал себя виновным в фальсификации документов для расследования «сговора» Дональда Трампа с российским правительством в 2016 году.

Окружной судья США по округу Колумбия Джеймс Боасберг принял заявление экс-сотрудника ФБР. Дата вынесения приговора Клинсмиту назначена на 10 декабря, сообщает Fox News.

Клинсмит стал первым, кому предъявлено уголовное обвинение в рамках расследования спецпрокурора Джона Дарема, задействованного для разбора ошибок, допущенных ФБР при получении ордера на ведение слежки за бывшим советником президентской кампании Трампа Картером Пейджем, передает Reuters.

Экс-юриста ФБР обвиняют в подделке электронного письма ЦРУ, которое ФБР использовало в 2017 году при обращении в суд с просьбой возобновить тайное прослушивание телефонных разговоров Пейджа.

В электронном письме от августа 2016 года ЦРУ сообщало, что Пейдж, который в судебных документах упоминается как «Лицо № 1», был утвержден в качестве «оперативного контакта» с 2008 по 2013 год. Позже Клинсмита попросили подтвердить эту информацию, но он подделал соответствующее электронное письмо от ЦРУ, чтобы оно выглядело так, будто Пейдж не был источником агентства. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Горовиц обнаружил поддельное письмо и в декабре 2019 года выпустил отчет, в котором задокументированы 17 «основных и фундаментальных» ошибок и упущений в заявлениях на выдачу ордеров ФБР. Союзники Трампа по Республиканской партии неоднократно утверждали, что этот отчет является свидетельством более широкого заговора с целью подорвать авторитет президента США.

Джастин Шур, поверенный Клинсмита, заявил, что тот сожалеет о своих действиях. «Он никогда не имел намерения ввести суд или своих коллег в заблуждение, поскольку считал, что переданная им информация была точной. Но Кевин понимает, что поступил неправильно», – сказал Шур.

Сам Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Президент Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.