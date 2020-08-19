Чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии начался в Брюсселе

Чрезвычайный саммит по ситуации в Белоруссии с участием глав государств и правительств стран Евросоюза начался в Брюсселе в формате видеоконференции.

Участники саммита обсудят дополнительную помощь для Белоруссии. В частности, речь пойдет об учреждение фонда помощи жертвам репрессий, финансировании проектов в поддержку медийного многообразия мнений в республике, передает Deutsche Welle.

Также стороны рассмотрят возможность консультирования по вопросам реформы правоохранительных органов, расширения студенческого обмена, а также облегчения доступа белорусов к рынку труда в Евросоюзе.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. «Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо и непозволительно», – написал он в Twitter.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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