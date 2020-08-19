Нелегальный лагерь «Спецназ дети» закрыли в Томской области

Управление Роспотребназора по Томской области уличило детский палаточный лагерь «Спецназ дети» в том, что он функционировал в период запрета на работу лагерей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановлением Томского районного суда лагерь должен временно приостановить деятельность. Лагерь располагается в поселке Молодежный Томского района, передает «Интерфакс».

На странице лагеря в соцсетях есть запись от 1 августа, в которой говорится, что, несмотря на сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, руководители учреждения «все же провели тренировочные сборы на открытом воздухе».

По данным организаторов лагеря, дети за время нахождения в нем получают «военный билет», проходят строевую и огневую подготовку, учатся стрелять, собирать и разбирать автомат, выживать в лесу, общаться жестами спецназа и вязать узлы. После подготовки дети участвуют в военно-тактических играх.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, каким нормам должен соответствовать детский лагерь.