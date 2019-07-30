Каким нормам должен соответствовать детский лагерь?

Очень многим. Но есть несколько основных документов и разрешений, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной проверке лагеря.

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что в палаточном лагере «Холдоми», расположенном на территории горнолыжного комплекса, были многочисленные нарушения правил безопасности. Которые, возможно, и привели к пожару с четырьмя погибшими в итоге детьми. В лагере, по словам прокуроров, не было даже мест для сушки вещей. В итоге дети бросали одежду на обогреватели, что делать запрещено. На самом деле обогреватели были инициативой организаторов, в СанПиНе о них нет ни слова. Да и требований по пожарной безопасности для палаточных лагерей в России просто нет. Сейчас их в спешном порядке разрабатывают.

Новые нормы при этом могут больно ударить по детскому отдыху в стране.

Ранее в Минпросвещения говорили, что в 2019 году в России будет работать больше 1,3 тысячи палаточных лагерей. Уже сейчас можно предположить, что если новые правила в погоне за максимальной безопасностью будут слишком уж жесткими, то в 2020 году эта цифра будет куда меньше.

Владельцы палаточных лагерей уже сталкивались с проблемой, когда нормы были написаны мало знакомыми с отраслью людьми. В 2010 году Роспотребнадзор утвердил скандальный СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", который оказался настолько невыполнимым, что если его соблюдать, закрыть бы пришлось все палаточные лагеря в стране.

Например, он рекомендовал кормить детей молочной продукцией, яйцами и другими скоропортящимися продуктами, причем холодильников в палатках, как известно, не предусмотрено. Если температура на улице опускалась ниже 15 градусов, лагерь следовало свернуть. И это при российском климате. Пить в походе следовало только бутилированную воду. Которая к тому же немало весит, и на фоне требования снизить максимальный вес рюкзаков до 2,5 кг это выглядело абсурдом.

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В общем, целых три года ушло у активистов, в том числе из Общественной палаты, на то, чтобы доказать несостоятельность действовавших тогда норм. В итоге их смягчили, и палаточные лагеря снова начали открываться.

Подобные лагеря – головная боль для инспекторов. Ведь довольно сложно контролировать ту же пожарную безопасность, если дети завтра сорвались с места и с палатками ушли, условно, в горы. Можно, конечно, установить нормы по размеру групп, по снаряжению, дать рекомендации по выбору места в лесу. Однако в итоге все упрется в вопрос дисциплины и контроля со стороны руководителя группы.

Различают несколько видов детских лагерей. Помимо палаточных, они бывают стационарными, или сочетают в себе признаки и тех, и других. Соответственно, и нормы для них должны отличаться – как по содержанию, так и по питанию. Для стационарных предусмотрен свой СанПиН, в котором говорится о посуде и умывальниках в столовых, отсутствии грызунов, булочках на полдник. Понятно, что для тех, кто живет в лесу в палатках, режим несколько изменится.

Печально известный детский лагерь на Сямозере в Карелии, в котором погибли 14 детей, был смешанного типа. Именно после той трагедии, которая произошла в июне 2016 года, российские власти всерьез задумались о нормах безопасности при организации детского отдыха. В 2016 году появился соответствующий закон, пару лет спустя в него внести поправки, касающиеся уже туристических маршрутов – их рекомендовать отныне должны власти. Еще через 3 года правительство, судя по всему, озабоченное тем, что следить за соблюдением норм особо некому, решило перераспределить ответственности по контролю. Но и это не защитило от гибели детей в Хабаровском крае.

На самом деле требований к детским оздоровительным организациям и просто лагерям сейчас довольно много.

И более того, каждый год Роспотребнадзор и отдельные регионы актуализируют и собирают воедино все нормы. Вот пример по Брянской области.

Если кратко, то все лагеря должны следовать сразу четырем ФЗ – «Об обеспечении детского отдыха», «О туристской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите прав потребителей»; Гражданскому кодексу, а также СанПиНам и ГОСТу.

Так что если вы хотите понять, где ваш ребенок будет в безопасности, сначала проверьте основные документы лагеря, они должны быть актуальны и получены непосредственно перед началом сезона.

– если лагерь оздоровительный или образовательный, у него должна быть официальная лицензия на подобную деятельность. в остальных случаях такого документа не нужно

– разрешение от местного Роспотребнадзора. Его инспекторы должны проверить, соответствует ли лагерь всем нормам. Без этого документа лагерь просто не может работать официально

– акт приемки лагеря. Кто и как проверяет лагерь, каждый регион устанавливает отдельно. Но любой подобный акт в итоге должна подписать межведомственная комиссия. В нее могут входить члены местной администрации, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора, соцзащиты, медики.

– разрешение от Государственного пожарного надзора.

Это базовые вещи. Их наличие должно вас немного успокоить. Правда, в любом случае придется надеяться, что надзорные органы выполнили свою работу хорошо.