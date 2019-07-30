Каким нормам должен соответствовать детский лагерь?

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Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Российская армия готовится форсировать реки Европы

Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсингФото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
В Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве и Сердюкове. Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО. Подробности...
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Жителей Латвии научат воевать с Россией

Латвия всерьез готовится защищаться от нападения РоссииФото: Ints Kalnins/Reuters
«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть, группа «Альфа». Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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              Каким нормам должен соответствовать детский лагерь?

              		   30 июля 2019, 14:38
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              Очень многим. Но есть несколько основных документов и разрешений, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной проверке лагеря. 

              Прокуратура Хабаровского края выяснила, что в палаточном лагере «Холдоми», расположенном на территории горнолыжного комплекса, были многочисленные нарушения правил безопасности. Которые, возможно, и привели к пожару с четырьмя погибшими в итоге детьми. В лагере, по словам прокуроров, не было даже мест для сушки вещей. В итоге дети бросали одежду на обогреватели, что делать запрещено. На самом деле обогреватели были инициативой организаторов, в СанПиНе о них нет ни слова. Да и требований по пожарной безопасности для палаточных лагерей в России просто нет. Сейчас их в спешном порядке разрабатывают.

              Новые нормы при этом могут больно ударить по детскому отдыху в стране.

              Ранее в Минпросвещения говорили, что в 2019 году в России будет работать больше 1,3 тысячи палаточных лагерей. Уже сейчас можно предположить, что если новые правила в погоне за максимальной безопасностью будут слишком уж жесткими, то в 2020 году эта цифра будет куда меньше. 

              Владельцы палаточных лагерей уже сталкивались с проблемой, когда нормы были написаны мало знакомыми с отраслью людьми. В 2010 году Роспотребнадзор утвердил скандальный СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", который оказался настолько невыполнимым, что если его соблюдать, закрыть бы пришлось все палаточные лагеря в стране.

              Например, он рекомендовал кормить детей молочной продукцией, яйцами и другими скоропортящимися продуктами, причем холодильников в палатках, как известно, не предусмотрено. Если температура на улице опускалась ниже 15 градусов, лагерь следовало свернуть. И это при российском климате. Пить в походе следовало только бутилированную воду. Которая к тому же немало весит, и на фоне требования снизить максимальный вес рюкзаков до 2,5 кг это выглядело абсурдом. 

              В общем, целых три года ушло у активистов, в том числе из Общественной палаты, на то, чтобы доказать несостоятельность действовавших тогда норм. В итоге их смягчили, и палаточные лагеря снова начали открываться. 

              Подобные лагеря – головная боль для инспекторов. Ведь довольно сложно контролировать ту же пожарную безопасность, если дети завтра сорвались с места и с палатками ушли, условно, в горы. Можно, конечно, установить нормы по размеру групп, по снаряжению, дать рекомендации по выбору места в лесу. Однако в итоге все упрется в вопрос дисциплины и контроля со стороны руководителя группы.

              Различают несколько видов детских лагерей. Помимо палаточных, они бывают стационарными, или сочетают в себе признаки и тех, и других. Соответственно, и нормы для них должны отличаться – как по содержанию, так и по питанию. Для стационарных предусмотрен свой СанПиН, в котором говорится о посуде и умывальниках в столовых, отсутствии грызунов, булочках на полдник. Понятно, что для тех, кто живет в лесу в палатках, режим несколько изменится.

              Печально известный детский лагерь на Сямозере в Карелии, в котором погибли 14 детей, был смешанного типа. Именно после той трагедии, которая произошла в июне 2016 года, российские власти всерьез задумались о нормах безопасности при организации детского отдыха. В 2016 году появился соответствующий закон, пару лет спустя в него внести поправки, касающиеся уже туристических маршрутов – их рекомендовать отныне должны власти. Еще через 3 года правительство, судя по всему, озабоченное тем, что следить за соблюдением норм особо некому, решило перераспределить ответственности по контролю. Но и это не защитило от гибели детей в Хабаровском крае.

              На самом деле требований к детским оздоровительным организациям и просто лагерям сейчас довольно много.

              И более того, каждый год Роспотребнадзор и отдельные регионы актуализируют и собирают воедино все нормы. Вот пример по Брянской области. 

              Если кратко, то все лагеря должны следовать сразу четырем ФЗ – «Об обеспечении детского отдыха», «О туристской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите прав потребителей»; Гражданскому кодексу, а также СанПиНам и ГОСТу.

              Так что если вы хотите понять, где ваш ребенок будет в безопасности, сначала проверьте основные документы лагеря, они должны быть актуальны и получены непосредственно перед началом сезона. 

              – если лагерь оздоровительный или образовательный, у него должна быть официальная лицензия на подобную деятельность. в остальных случаях такого документа не нужно

              разрешение от местного Роспотребнадзора. Его инспекторы должны проверить, соответствует ли лагерь всем нормам. Без этого документа лагерь просто не может работать официально

              акт приемки лагеря. Кто и как проверяет лагерь, каждый регион устанавливает отдельно. Но любой подобный акт в итоге должна подписать межведомственная комиссия. В нее могут входить члены местной администрации, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора, соцзащиты, медики.

              разрешение от Государственного пожарного надзора

              Это базовые вещи. Их наличие должно вас немного успокоить. Правда, в любом случае придется надеяться, что надзорные органы выполнили свою работу хорошо.


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