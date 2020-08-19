Мятежники в Мали объявили о закрытии границ страны

Мятежные военные в Мали заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

«Начиная сегодняшнего дня, 19 августа, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00», – цитирует РИА «Новости» представителя мятежников Исмаэля Вага.

Кроме того, мятежники заявили о создании Национального комитета для спасения народа.

По их словам, они решили взять обязательства перед народом и историей – обеспечить продолжение существования государства.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.