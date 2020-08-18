Лукашенко: Нынешние события в Белоруссии – еще даже не пик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что у страны появляются проблемы извне, и что нынешние события в республике «еще даже не пик».

Лукашенко подтвердил озабоченность ситуацией, которая складывается вдоль западных границ страны. «Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду», – передает БелТА его слова.

Глава республики при этом отметил, что была своевременная реакция Минобороны. «И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», – добавил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что «жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны».

Президент отметил, что, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом. «То, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», – сказал он.

Кроме того, Лукашенко поручил правительству подготовить информацию на каждый пункт программы оппозиции и последствий для страны, если это будет реализовано. «Правительство подготовит все материалы, и мы потом народу доложим последствия каждого шага», – подытожил он.

Во вторник сообщалось, что белорусские истребители начали патрулировать государственную границу в рамках боевой подготовки. Кроме того, к тактико-строевому занятию с боевыми стрельбами начали готовиться зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Стрельбы будут проводить из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пусков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».