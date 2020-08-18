Белоруссия начала патрулирование границ истребителями

Белорусские истребители начали патрулировать государственную границу в рамках боевой подготовки, сообщило министерство обороны республики.

«18 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил будут выполняться плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Летчики 116 ШАБ и 50 САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».

Также к тактико-строевому занятию с боевыми стрельбами начали готовиться зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Стрельбы будут проводить из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пусков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Минобороны отметило, что подразделения перемещаются по стране на железнодорожном транспорте, они разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.