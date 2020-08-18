Путин в разговоре с главой Евросовета выразил озабоченность из-за давления на Белоруссию

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем заявил о попытках некоторых стран оказать давление на руководство Белоруссии.

«В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Белоруссии. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Между тем источник РИА «Новости» в Евросоюзе заявил, что Шарль Мишель и Владимир Путин договорились продлить контакты после саммита лидеров стран ЕС по Белоруссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Белоруссии. Лавров в ходе переговоров подчеркнул недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.