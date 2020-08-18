Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с российским лидером Владимиром Путиным, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили ливийский кризис.

Ранее Макрон заявил, что ЕС должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова сочла лицемерием призыв Макрона продолжать поддерживать протесты в Белоруссии.