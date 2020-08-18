Белорусский политолог оценил планы оппозиции разорвать отношения с Россией

«Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит. И Тихановская из Вильнюса править не сможет. Это детский сад», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя публикацию программы белорусской оппозиции, где среди прочего предлагается разорвать все отношения между Минском и Москвой.

«Опубликованный документ – это калька с тех программ, которые писали еще в 90-е годы. Там нет обновления», – сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, авторами документа являются оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили. «Во время выборов они находились на заднем плане, а сейчас пытаются запрыгнуть на коня», – отметил эксперт.

«Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит. И Тихановская, объявив себя национальным лидером, править из Вильнюса не сможет. Это детский сад. Потому я бы не стал серьезно рассматривать то, что они пишут», – добавил собеседник.

«Очевидно, что модель транзита власти в Белоруссии будет отличаться от схем, предлагаемых отдельными политическими эмигрантами и оппозиционерами. Да и любой здравомыслящий политик понимает, что без России Белоруссия превратится в несостоятельное государство. Сегодня нет альтернативы ни российскому рынку, ни российским энергоресурсам. Потому идея разорвать отношения с Россией – это глупость, которая не получит основательной поддержки в стране», – заключил Болкунец.

Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.

«Проект реформ», созданный на основе «реанимационного пакета», в ходе своей агитации одобрила основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД