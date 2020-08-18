США заявили о намерении привлечь России к ответу за «вмешательство» в выборы

Власти США делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы попытки «вмешательства» в американские выборы, но уже «израсходовали запас лиц», против которых можно вводить новые санкции, заявил исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф.

Он согласился с утверждением директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия в преддверии президентских выборов в США якобы пытается очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена, передает ТАСС.

«Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет», – ответил и. о. главы МВБ.

По словам Вулфа, в последние годы Вашингтон продолжал вводить санкции против лиц из России.

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация ... делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности», – добавил он.

Ранее глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В мае 2018 года была рассекречена часть доклада, в котором комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными.

В октябре 2019 года специальный комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД