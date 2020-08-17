Президент Грузии выразила надежду на возвращение Белоруссии в европейскую семью

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на «возвращение Белоруссии в европейскую семью» и «демократическое решение собственного будущего», передает корреспондент газеты ВЗЛЯД в Тбилиси.

В заявлении президента Грузии говорится, что Тбилиси «уважает европейские ценности и демократические принципы, на которых основывается развитие двух дружественных стран, их прогресс и возвращение в европейскую семью».

В то же время она подчеркнула, что «любое насилие неприемлемо». Зурабишвили добавила, что «верит – процессы завершатся так, что не пострадают демократическое и европейское будущее Белоруссии, а Белоруссия и ее народ смогут демократически решить собственное будущее».

Напомним, что 16 августа посол Грузии в Белоруссии, который с 6 августа находился в Тбилиси, вернулся в Минск специальным рейсом.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Лукашенко заявил, что если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.

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