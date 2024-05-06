Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

Tекст: Денис Тельманов

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев.



Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.