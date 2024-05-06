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Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев.
Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.
Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.