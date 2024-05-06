Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.35 комментариев
Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного с эмблемой СС
Один из самых эффективных российских снайперов в зоне специальной военной операции рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, который носил немецкую каску времен войны с эмблемой СС.
«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске, времен войны, на которой были нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС.
Он уточнил, что в качестве доказательства ликвидации его группа забрала каску. Она теперь хранится в «музее» трофеев.
Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе». Он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.