Шарий: Тихановскую консультирует начинающий политтехнолог

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Шарий: Тихановскую консультирует начинающий политтехнолог

       17 августа 2020, 13:00
    Фото: из личного архива
    Текст: Иван Абакумов

    «Тихановская хозяйка своему слову: слово дала – слово забрала. Раньше она говорила, что хочет жарить котлеты. Теперь, видимо, Тихановская готова этим заниматься в президентском дворце», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя новое видеообращение Светланы Тихановской к белорусскому народу.

    «После просмотра видеообращения Тихановской складывается ощущение, что в качестве ее консультанта выступал начинающий политтехнолог», – сказал украинский политический деятель и блогер Анатолий Шарий.

    «Использование неоднократно звучащих фраз типа «вы невероятные» – это начальный уровень. Тихановской явно говорят, как правильно себя вести. В этом нет ничего плохого, но это уровень для начинающих. Мы у себя на Украине это видели, потому было бы хорошо, чтобы белорусы это понимали», – добавил Шарий.

    «Что касается изменчивости позиции Тихановской – ну передумала. Она хозяйка своему слову: слово дала – слово забрала. Раньше она говорила, что хочет жарить котлеты. Теперь, видимо, Тихановская готова этим заниматься в президентском дворце», – сыронизировал Шарий. 

    «Кроме того, ее слова о том, что кто-то хочет стравить белорусский народ, звучат не очень убедительно. Мы ведь знаем, где она находится, и знаем о разных интересах геополитических игроков», – подчеркнул собеседник.

    «Но мне бы хотелось, чтобы у Тихановской получилось стать национальным лидером чисто для того, чтобы посмотреть, что будет со страной через год. Мне кажется, там будет так много «ашчушчэний», что нам всем было бы интересно на это посмотреть», – добавил эксперт.  

    При этом Шарий назвал неосмотрительным возможное решение стран ЕС признать Тихановскую президентом. «Тот же Макрон, выступающий в поддержку протестующих, мог бы помолчать. Иначе получается сюрреализм двуличности, потому что Лукашенко не выступал в поддержку «желтых жилетов» во Франции», – отметил собеседник.

    «Ну а силовики, которым Тихановская обещает прощение, должны понимать – это просто слова. В случае смены режима силовикам придется искать убежище, потому что их будут активно «догонять» и проводить люстрации», – заключил Шарий.

    Напомним, в понедельник Тихановская заявила в новом видео, размещенном на YouTube, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

    Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

    Тихановская также указала, что признает самым важным «независимость Белоруссии», являющуюся той константой, которую нельзя потерять «ни при каких обстоятельствах». Она призвала остановить насилие во время митингов, заявив, что «мы не имеем права поднимать друг на друга руку», что белорусы «должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя».

    «Я хочу обратиться к людям в форме: белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы, и если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы все – одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить», – сказала Тихановская.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

    Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

    В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

    При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной, которая позднее подтвердила эту информацию.

    По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

    Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.


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