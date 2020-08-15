Дегтярев впервые вручил лучшим выпускникам Хабаровского края премии имени Гродекова Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов 15 августа 2020, 10:25 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба правительства. В сообщении на сайте правительства указывается, что «перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций». «Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами», – отмечается там. Постановление фиксирует, что приоритет на субсидии будут иметь компании, которые используют современные российские самолеты.

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