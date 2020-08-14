Премьер Польши предложил открыть границы для пострадавших белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи».

В ходе выступления в сейме (нижней палате парламента) Моравецкий заявил, что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности восточного соседа – Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть для них свои границы. Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», - заявил премьер, представляя так называемый «план солидарности».

«В рамках плана солидарности предлагаем помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены», – добавил он.

В числе других мер поддержки Моравецкий назвал упрощение въезда в Польшу для граждан Белоруссии, стипендиальные и научные программы, помощь независимым СМИ и запуск новой программы для неправительственных организаций.

«Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть руку помощи белорусам», – подчеркнул он.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша создаст постоянную финансовую поддержку независимым белорусским СМИ.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

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