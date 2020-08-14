Россиян обещали обеспечить вакциной от коронавируса до начала экспортных продаж

Новая отечественная вакцина от коронавируса поступит в российские больницы до начала продаж препарата на внешние рынки, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы пока ничего не продаем (за границу). Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, «в первую очередь нужно вакцину отдать тем, кто работает непосредственно с пациентами и с группами риска».

«Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось», – сказал Мурашко.

Также он подчеркнул, что планирует сделать прививку новой вакциной.

Кроме того, Мурашко сообщил, что данные доклинических и клинических исследований новой российской вакцины будут опубликованы в ближайшее время.

По его словам, критика вакцины во многом связана с тем, «что нужно больше данных получить по исследованиям». Министр заверил, что клинические исследования будут продолжаться.

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», – сказал Мурашко.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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