Политолог объяснил внезапный отказ белорусских властей от силового подавления протеста

Лукашенко напуган протестом и если не пойдет на компромисс с обществом, то это закончится печально для Белоруссии, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Так он отреагировал на поручение Лукашенко разобраться с задержанием людей в ходе протестных акций. За грубое применение силы уже извинился глава МВД Юрий Караев.

«Александра Лукашенко реально напуган возникшим протестом. Я предполагаю, что протест не затихнет и протестующие будут добиваться ухода Лукашенко из власти», – считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

То, что глава МВД Юрий Караев извинился за грубые задержания, указывает на то, что Лукашенко «перегнул палку и вызвал очень сильное возмущение в обществе». Выходом из ситуации для Лукашенко могло бы стать начало переговоров или срочное обновление политической системы.

«В обществе есть запрос на перемены. Если сейчас Лукашенко не пойдет на компромисс, он фактически начнет развязывать в стране гражданское сопротивление. Это может закончиться очень печально для Белоруссии. Протесты закончатся мгновенно, если Лукашенко подаст в отставку и временно исполняющим обязанности президента будет назначен премьер-министр Роман Головченко. А после этого пройдут новые выборы уже без Александра Лукашенко. Он должен понимать, что общество больше не воспринимает его как руководителя страны, он выработал свой ресурс и не представляет интересы большинства граждан Белоруссии», – уверен эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций. Как рассказала председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, «президент услышал мнение трудовых коллективов». «Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», – заявила Кочанова.

В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.

По сообщению местных СМИ, вечером на улицы начали заполнять ликующие люди. Это происходит не только в центре столицы, но и в спальных районах Минска. У многих цветы в руках. Протестующие отмечают, что в четверг полиция перестала применять силу по отношению к манифестантам.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа в знак несогласия с оглашением результатов, согласно которым Лукашенко набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ответ участники протестов забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова», брусчаткой, сооружали баррикады из мусорных баков.

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