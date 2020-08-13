В ВОЗ назвали сумму, необходимую на разработку средств для борьбы с коронавирусом

На разработку средств борьбы с новым коронавирусом потребуется не менее 100 млрд долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 млрд долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», – передает его слова ТАСС.

Гебрейесус акже заявил, что мировое сообщество нуждается в разработке большого числа вакцин против коронавируса, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией.

«Разработка вакцин – это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки. Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижения решения», – сказал он.

По словам гендиректора, следует ожидать превышения спроса над предложением, когда вакцины будут созданы.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. По его словам, российская вакцина – это «решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные».

Кроме того, академик РАН и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса завистью. «Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.